Real Madrid : Mbappé se fait recadrer en direct ?

Ce mercredi soir, Arsenal a éliminé le Real Madrid de Carlo Ancelotti en quart de finale de la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final du match retour au Santiago Bernabeu, Thibaut Courtois a poussé un coup de gueule, qui vise peut-être son coéquipier Kylian Mbappé.

En quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a dû se frotter à Arsenal. Au match aller, les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés à l'Emirates Stadium (3-0). Et ce mercredi soir, la bande à Vinicius Jr est encore tombé face aux Gunners, mais cette fois au Santiago Bernabeu (1-2).

Le coup de gueule de Courtois

Alors que le Real Madrid ne disputera pas les demi-finales de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois a poussé un coup de gueule, estimant que son équipe ne doit pas compter exclusivement sur ses individualités, mais plutôt miser davantage sur son collectif.

«On doit plus jouer collectivement»

« On ne peut pas toujours s’attendre à ce que les quatre attaquants dribblent trois joueurs et marquent un but magnifique. En tant qu’équipe, on doit mieux attaquer et mieux défendre. Il faut parfois faire preuve d’autocritique et tout analyser. Tout le monde doit le faire. J’ai l’impression que nous formons une équipe, mais des fois, on doit plus jouer collectivement que de façon individuelle. S’ils doublent le marquage sur Vini ou Kylian, un deux contre un peut fonctionner une fois, mais pas cinq », a pesté Thibaut Courtois, présent en zone mixte ce mercredi soir. Reste à savoir si le gardien du Real Madrid pointait du doigt Kylian Mbappé. Tombeur de la Maison-Blanche, Arsenal a rendez-vous avec le PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions. En effet, Parisiens et Gunners s'affrontent à l'Emirates Stadium le 29 avril, avant de se retrouver au Parc des Princes le 7 mai.