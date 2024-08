OM : Retour surprise à Marseille, il jubile !

Arnaud De Kanel

Vainqueur de Brest 5 buts à 1, l'OM a vécu une après-midi parfaite jusqu'à la blessure de Faris Moumbagna. En effet, les Phocéens ont impressionné pour la première de Roberto De Zerbi et ils ont en plus de cela vu Valentin Rongier effectuer son retour après plus de 8 mois d'absence. Le milieu de terrain savoure.

Eloigné des terrains depuis le mois de novembre, Valentin Rongier a effectué son retour lors de la victoire de l'OM face à Brest à la surprise générale. Alors qu'il était prévu qu'il fasse le déplacement pour soutenir ses coéquipiers, le milieu de terrain français est finalement entré en jeu en fin de rencontre. Rongier aperçoit enfin le bout du tunnel mais il ne veut pas crier victoire trop vite.

«Je suis très content, je savoure»

« Je suis très content. J'arrive à rester froid et à prendre un peu de recul, parce que vous le savez sûrement, mais cette blessure l'année dernière avait vraiment été compliquée pour moi, avec des hauts et des bas. Parfois, ça allait mieux et quand je revenais, ça allait moins bien. Donc voilà, je ne m'enflamme pas. Je suis de retour avec le groupe, j'ai joué quelques minutes, je suis très content, je savoure, mais je prends un peu de recul. Là, j'étais très bien. Après, je reste prudent, mais maintenant, c'est derrière moi et je suis très content », a déclaré le milieu de terrain de l'OM en zone mixte. Comme Roberto De Zerbi, il refuse de s'enflammer et note les axes d'amélioration de son équipe.

«Il ne faut pas se contenter de ça»

« C'est très fort. Après, le coach l'a bien dit, il ne faut pas se contenter de ça. Certes, on a marqué beaucoup de buts, on gagne 5-1 à l'extérieur, donc c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'on peut s'améliorer, surtout dans les principes de jeu que le coach veut nous transmettre depuis qu'il est arrivé. C'est là-dessus qu'on va insister, parce qu'on garde le ballon, mais on est aussi capable de marquer sur les transitions. On l'a vu aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais gagner 5-1 à l’extérieur pour le premier match de championnat, c'est un régal », a ajouté Valentin Rongier.