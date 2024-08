Carton plein pour Marseille, il déclare déjà sa flamme à l’OM !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a signé un départ canon pour cette saison 2024/2025 de Ligue 1. En effet, sur la pelouse du Stade Brestois, le club phocéen en a passé cinq à Brest en encaissant qu’un seul but. Le clean sheet n’a pas pu être enregistré, mais Balerdi assure que l’OM est sur la bonne voie. Le nouveau capitaine du club a déclamé son amour pour l’Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi semblait être l’une des belles ventes de l’OM de ce mercato estival 2024. L’Atletico de Madrid avait même préparé le terrain afin de l’attirer outre-Pyrénées dès cet hiver. Toutefois, le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia est parvenu à trouver un terrain d’entente avec le clan Balerdi afin de prolonger son contrat jusqu’à l’été 2028. Un deal qui a été officialisé le vendredi 16 août, à l’aube de l’entrée en lice de l’OM en Ligue 1 ce samedi contre le Stade Brestois (5-1).

«Il nous manque encore quelques choses pour être encore meilleurs»

Une victoire XXL pour le nouveau capitaine de l’OM qui n’a pas boudé son plaisir au micro de DAZN bien qu’il affirme qu’il reste pas mal de travail à l’Olympique de Marseille pour atteindre le niveau d’exigence souhaité. « On a bien commencé. On a marqué tous les buts qu’on pouvait marquer. On a fêté avec les supporters car ils sont toujours là. On est contents. On est prêts. Il faut aller match après match, il faut continuer de travailler, il nous manque encore quelques choses pour être encore meilleurs ».

«Je suis tombé amoureux du club. Je porte le brassard et je veux le porter avec personnalité»

Dans la foulée de sa prolongation de contrat, Leonardo Balerdi n’a pas caché être pleinement tombé amoureux de l’Olympique de Marseille, club dans lequel il a effectué sa post-formation depuis son arrivée à l’été 2020 en prêt du Borussia Dortmund à 21 ans. « Je suis tombé amoureux du club. Je porte le brassard et je veux le porter avec personnalité ». a assuré Balerdi, nouveau capitaine de l’OM, dans des propos rapportés par Foot Mercato.