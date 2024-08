Mercato - OM : À peine arrivé, il signe un coup historique !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Geronimo Rulli après avoir trouvé un accord à 4M€ avec l’Ajax Amsterdam. Le gardien argentin a repoussé un penalty à Brest ce samedi. Ce qui n’était plus arrivé pour un gardien de l’OM depuis Yohann Pelé en 2019 et sa parade face au FC Metz…

Pau Lopez officiait en tant que gardien de but de l’OM depuis 2021 et la relégation de Steve Mandanda au poste de doublure. Toutefois, le portier espagnol n’est jamais parvenu à arrêter un penalty dans le jeu. Avec la nomination de Roberto De Zerbi en tant qu’entraîneur de l’OM le 29 juin dernier, le statut de Lopez a changé.

Rulli débarque et arrête un penalty pour sa première en Ligue 1…

Intégré au loft et donc à l’équipe réserve de l’OM entraînée par Jean-Pierre Papin le temps que son transfert soit bouclé, Pau Lopez a témoigné des venues de Jeffrey de Lange et surtout de Geronimo Rulli. Le champion du monde argentin l’a remplacé dans les buts de l’Olympique de Marseille. Et il ne lui aura fallu que quelques minutes pour mettre fin à une disette de près de cinq années.

…du jamais vu à l’OM depuis décembre 2019 !

Ce samedi 17 août avait lieu l’entrée en lice de l’OM pour la nouvelle saison de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois. Mason Greenwood, recrue phare du mercato estival de l’Olympique de Marseille, a trouvé le chemin des filets dès la 3ème minute de jeu. S’en est suivi un penalty concédé par la défense du club phocéen tiré par Romain Del Castillo… mais pas transformé. En effet, Geronimo Rulli a repoussé la tentative de l’attaquant star de Brest. Une première pour un gardien de l’OM depuis Yohann Pelé et son penalty repoussé le 14 décembre 2019 face au FC Metz comme l’a rappelé Stats du Foot sur son compte X.