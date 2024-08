PSG : Doué annonce déjà du lourd après son transfert

Amadou Diawara

Ce samedi matin, le PSG a officialisé la signature d'une nouvelle recrue : Désiré Doué. En effet, l'ancien crack du Stade Rennais a paraphé un bail de cinq saisons à Paris. A peine arrivé au PSG, Désiré Doué prépare déjà du lourd sous la houlette de Luis Enrique.

Après Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho, Désiré Doué a signé au PSG cet été. En effet, le club emmené par Luis Enrique a officialisé l'arrivée du crack de 19 ans ce samedi matin. Alors qu'il vient tout juste de poser ses valises à Paris, Désiré Doué a promis de toujours se donner à fond pour le PSG.

🤳 Désiré a laissé un message pour vous ! 📳#WelcomeDoué pic.twitter.com/gJMr8jQFWO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2024

« Je vais tout donner tous les week-end»

« Tu as connu une progression fulgurante, mais tu as aussi encore beaucoup à apprendre… Quels sont tes objectifs ici avec le club ? Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé donc déjà, je sais que je vais tout donner tous les week-end pour ce maillot. J'essaye de tout donner sur le terrain à chaque fois, j’essaye de m'améliorer dans tous les domaines, mais je suis aussi là pour prendre les conseils des gens qui m'entourent pour pouvoir évoluer et performer sur le terrain. Je suis un jeune joueur qui doit continuer à se construire, à se former et surtout à progresser parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le football », a confié Désiré Doué, avant d'interpeller les supporters du PSG.

«Je vais porter haut le maillot du PSG»

« As-tu un message pour les supporters ? Oui, je veux dire aux supporters parisiens que je suis très content d'être ici, de rejoindre vos couleurs et sachez que je vais tout donner pour ce club et je vais porter haut le maillot du Paris Saint-Germain. J’ai hâte de vous retrouver au Parc des Princes », a annoncé Désiré Doué dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG.