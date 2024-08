PSG : A peine arrivé, il balance tout sur son transfert

Amadou Diawara

Ce samedi matin, le PSG a annoncé la signature de Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais. Comme l'a précisé le club parisien, le crack de 19 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Interrogé juste après son transfert, Désiré Doué a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre le PSG.

Tombé sous le charme de Désiré Doué, le PSG a fait le nécessaire pur boucler son transfert cet été. En effet, le club de la capitale a officialisé la signature du crack du Stade Rennais ce samedi matin. « L'international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d'un transfert définitif. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club », peut-on lire sur le compte X du PSG.

L'international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d'un transfert définitif.



Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club. 🔴🔵#WelcomeDoué — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2024

«Le projet est très ambitieux»

Tout juste arrivé au PSG, Désiré Doué a accordé sa toute première interview au club. Un entretien au cours duquel il a justifié son choix de rejoindre l'écurie parisienne. « Qu'est-ce qui t'as convaincu dans le projet du Club ? Le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club de France. C'est un des plus grands clubs du monde. Le projet est très ambitieux et c'est un club qui a envie de gagner des titres et d'aller loin dans toutes les compétitions, et c'est ce qui me plaît. Moi aussi, je suis un garçon qui a de grands objectifs, qui est très ambitieux. Donc directement, ça m'a beaucoup plu », a avoué Désiré Doué, avant d'en rajouter une couche.

«J'ai hâte d'entendre le public chanter»

« Tu as déjà connu le Parc des Princes en tant que rival ou comme international… mais cette fois ce sera différent, tu vas le vivre comme Parisien ! On imagine que tu as hâte ? Oui, bien sûr. J'ai hâte de découvrir ça, d'entendre le public chanter. Et voilà, J'ai eu la chance même de jouer au Parc des Princes récemment en finale des Jeux Olympiques et j'étais très heureux d'être dans ce stade pour rien vous cacher. Donc voilà, aujourd'hui c'est un immense plaisir. Mais c'est surtout un stade magnifique aussi. Et on connaît l'ambiance ici au Parc des Princes, qui est souvent extraordinaire. Donc je suis très content », a conclu Désiré Doué dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG.