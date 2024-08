Mercato : Ce crack signe au PSG et réalise son rêve

Amadou Diawara

Ce samedi matin, le PSG a officialisé le transfert de Désiré Doué. Arrivé en provenance du Stade Rennais, le crack de 19 ans a signé un contrat de cinq saisons avec le club parisien. Interrogé juste après sa signature, Désiré Doué a confié qu'il réalisait un rêve en rejoignant le club PSG.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais et de l'équipe de France Olympique ces derniers mois, Désiré Doué a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 50M€ pour finaliser son transfert cet été. En effet, le PSG a officialisé la signature de Désiré Doué ce samedi matin. « L'international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d'un transfert définitif. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club », a posté le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi sur son compte X.

L'international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d'un transfert définitif.



Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club. 🔴🔵#WelcomeDoué — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2024

«Pouvoir jouer au PSG, c'est un rêve qui se réalise»

Alors qu'il vient tout juste de rejoindre le PSG, Désiré Doué s'est totalement enflammé pour son transfert, avouant que c'était un rêve pour lui de jouer dans un tel club. « Que ressens-tu aujourd’hui ? C'est un grand moment de joie de pouvoir rejoindre ce club. C'est de l'excitation forcément pour un jeune joueur comme moi, mais surtout beaucoup de bonheur. Beaucoup de fierté aussi. Et je suis très heureux », a confié la pépite de 19 ans, avant d'en rajouter une couche.

«Rejoindre le club de la capitale, c'est quelque chose de magnifique»

« Je suis prêt à relever ce challenge, bien sûr. Je suis un grand amoureux du football et des grands projets comme ça, c'est tout ce qui me fait vibrer depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu ce rêve de jouer les plus grandes compétitions, de jouer dans les plus grands clubs et aujourd'hui, pouvoir jouer au Paris Saint-Germain, c'est un rêve qui se réalise. Je suis Français. Alors rejoindre le club de la capitale, c'est quelque chose de magnifique », a conclu Désiré Doué. Ses propos étant rapportés sur le site officiel du PSG.