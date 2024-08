Mercato : Kylian Mbappé passe un coup de fil pour boucler un transfert

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé est bien plus qu'un footballeur. Désormais actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, l'attaquant du Real Madrid doit gérer à distance la formation normande. S'il délégue la majorité des choses à la direction, il n'hésite pas à intervenir sur certains dossiers, notamment sur le recrutement. C'est même lui qui a convaincu Yann M'Vila de signer après un échange téléphonique.

Avec l'entrée de Kylian Mbappé au capital du club, le Stade Malherbe de Caen aborde sa saison de Ligue 2 avec un nouvel optimisme. Cette dynamique se reflète d'ailleurs sur le mercato, puisque le club normand a réussi à attirer Yann M'Vila dans ses rangs. Kylian Mbappé a joué un rôle déterminant dans les négociations.

Le coup de fil qui a tout changé pour M'Vila

Le capitaine de l'équipe de France a pris les choses en main pour attirer Yann M'Vila dans son club. L'ancien grand espoir du football français raconte que Mbappé lui a téléphoné pour le convaincre.

«Ça s'est fait très rapidement»

« C'est lui (Mbappé) qui m'a appelé pour me parler de ce projet. Ça s'est fait très rapidement, en trois, quatre jours c'était bouclé. Je l'ai eu et le lendemain j'ai parlé avec les dirigeants et on s'est mis d'accord. On m'a connu sur le terrain, on m'a perdu de vue mais maintenant c'est sur le terrain que je vais essayer de montrer mes qualités. Mon objectif personnel est de remettre Caen en première division », a déclaré Yann M'Vila au micro de beIN SPORTS.