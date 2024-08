L'OM en «pantoufles», l'incroyable punchline de Roberto De Zerbi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la large victoire de l'OM sur la pelouse de Brest pour lancer la saison (5-1), Roberto De Zerbi n'était pas totalement satisfait de la prestation de ses joueurs, notamment une fois que le score était acquis. Le technicien italien reproche notamment à son équipe d'avoir joué en «pantoufles» après le quatrième but.

Pour sa première sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a réussi des débuts en fanfare puisque le club phocéen s'est très largement imposé sur la pelouse de Brest (5-1). Et pourtant, le technicien italien n'est pas pleinement satisfait de la prestation de ses joueurs, et s'agace notamment d'un certain relâchement.

De Zerbi en attendant encore plus

« Je suis très content de tout. Du résultat, de l’attitude de l’équipe, du sérieux des joueurs. Je ne sais pas comment ça se passait avant, mais aujourd’hui on a un groupe sérieux. Je ne sais pas si on est très fort, quels résultats nous auront, mais les gens doivent savoir qu’on a un groupe sérieux », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On a enlevé nos crampons et on a commencé à jouer en pantoufles»

« Je n’ai pas été surpris de la qualité offensive, c’est leur mérite, même si on peut faire mieux. Je ne sais pas si l’amélioration sera immédiate mais il faut s’améliorer sur le jeu et la mentalité. J’insiste parce que quand Luis Henrique a marqué le 4e but on a enlevé nos crampons et on a commencé à jouer en pantoufles, alors qu’on doit jouer 90 minutes sans tenir compte du score », ajoute Roberto De Zerbi.