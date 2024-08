Après le festival, la peur gagne l’OM

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a vu son incroyable première en championnat être entachée par la grosse blessure de Faris Moumbagna dans la foulée de son entrée en jeu. À l’OM, personne ne serait capable de donner la moindre nouvelle au sujet de l’attaquant camerounais. Et l’entraîneur italien ne s’est clairement pas montré rassurant en conférence de presse.

Intertitre 1

Voilà un coup dur qui va gâcher la fête de l’OM. À l’occasion de son entrée en lice en Ligue 1 pour cette saison 2024/2025, l’Olympique de Marseille s’est déplacé sur la pelouse du Stade Brestois, belle surprise de la saison dernière avec sa troisième place au classement final. Le club breton a tout bonnement coulé à domicile face aux incessantes vagues marseillaises. Nouvel entraîneur de l’OM depuis le 29 juin dernier, Roberto De Zerbi est parvenu à emmener tout le groupe phocéen derrière lui.

Mercato : L'OM prépare un transfert avec le FC Barcelone ? https://t.co/FDkEHMUrW9 pic.twitter.com/cls8ChXjDQ — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

C’est la fête offensive à l’OM contre Brest

Les nouvelles recrues estivales ont grandement apporté leur pierre à l’édifice avec un doublé de Mason Greenwood et une réalisation d’Elye Wahi sur penalty. Luis Henrique semble être sublimé sous la houlette de Roberto De Zerbi, en attestent ses deux buts marqués. De plus, le nouveau portier du club marseillais, en la personne de Geronimo Rulli, a sorti six arrêts ainsi qu’un penalty de Romain Del Castillo à la 9ème minute. Ce qui n’était plus arrivé pour un gardien de l’Olympique de Marseille depuis décembre 2019. Mais au milieu de toutes ces bonnes nouvelles, les Marseillais ont perdu Faris Moumbagna.

Faris Moumbagna se blesse gravement, l’OM dans le flou le plus total

Après le penalty marqué par Elye Wahi, Faris Moumbagna l’a remplacé à la 71ème minute, mais est sorti seulement 8 minutes plus tard en raison d’une blessure au genou vraisemblablement. Selon Karim Attab, journaliste de Maritima Médias, que ce soit le staff technique, les dirigeants ou autres salariés de l’OM : personne ne s’est montré apte à diffuser la moindre information au sujet de l’état de santé de Faris Moumbagna.

«Il est sorti avec les larmes donc cela pourrait être une blessure longue»

De passage en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas pu dissimuler son inquiétude quant à la situation autour de la blessure de Faris Moumbagna. « Je ne sais pas pour combien de temps on perd Faris, c’est l’unique mauvaise nouvelle de la journée. On ne sait pas encore pour combien de temps on le perd, c’est un garçon en or, j’espère que ce n’est pas très grave pour lui. Il est sorti avec les larmes donc cela pourrait être une blessure longue ».