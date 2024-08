Mercato : Il arrive à l’OM et hallucine pour ses débuts

Thomas Bourseau

À 32 ans, Geronimo Rulli a une nouvelle fois fait ses débuts en Ligue 1 après sa pige à Montpellier il y a plus de quatre ans de cela. Le portier argentin a signé à l’OM et a immédiatement répondu présent. Après sa performance XXL contre Brest (5-1), il a fait passer un message très clair.

Geronimo Rulli (32 ans) a retrouvé la Ligue 1 cet été. Après une pige en prêt à Montpellier en 2019/2020, le champion du monde argentin a quitté l’Ajax Amsterdam ces derniers jours afin de s’engager en faveur de l’OM en paraphant un contrat de trois saisons, soit jusqu’en juin 2027.

«Je suis très content, j’attendais vraiment ces débuts»

Nouveau gardien titulaire de l’OM, Geronimo Rulli a justifié la confiance que le comité directeur marseillais présidé par Pablo Longoria a placé en lui. À Brest ce samedi après-midi, Rulli a effectué plusieurs grosses parades et a même repoussé le penalty de Romain Del Castillo dans les 10 premières minutes du match. Au micro de beIN SPORTS, l’Argentin n’a pas dissimulé sa joie. « Je suis très content, j’attendais vraiment ces débuts, un premier match, c’est toujours différent, je me suis senti bien ».

«On débute par une belle victoire et on a envie de faire honneur à cet OM»

Geronimo Rulli a poursuivi par le biais de propos relayés via Foot Mercato qu’il avait l’intention de faire honneur à l’Olympique de Marseille. « Mes coéquipiers m’ont permis d’avoir cette tranquillité. On débute par une belle victoire et on a envie de faire honneur à cet OM ».