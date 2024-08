Il annonce son transfert à l’OM en privé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 32 ans, Geronimo Rulli a quitté l’Ajax Amsterdam pour rejoindre l’OM lors de ce mercato estival. A Marseille, l’Argentin a par la même occasion retrouvé certains de ses compatriotes avec Leonardo Balerdi et Valentin Carboni. Bien évidemment, ça a discuté entre eux avant l’arrivée du gardien à l’OM. L’occasion pour Rulli d’annoncer son transfert à l’OM avant même que cela ne soit officiel.

Jusqu’à présent, l’OM a enregistré les renforts de 9 nouveaux joueurs et ce total risque encore de grimper dans les jours et semaines à venir. Le club phocéen a notamment profité du mercato pour repartir à zéro au poste de gardien. Tandis que Pau Lopez est parti à Gérone, ce sont Jeffrey de Lange et Geronimo Rulli qui ont posé leurs valises à l’OM. Evoluant la saison dernière à l’Ajax Amsterdam, l’Argentin a été acheté pour 4M€. Passé par Montpellier par le passé, Rulli retrouve ainsi la Ligue 1 et par la même occasion ses compatriotes : Leonardo Balerdi et Valentin Carboni.

Rulli et ses discussions avec les Argentins de l’OM

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias de l’OM, Geronimo Rulli s’est confié sur ses discussions avec Leonardo Balerdi et Valentin Carboni. L’Argentin révèle d’ailleurs avoir annoncé son transfert avant que cela ne soit officiel : « Avec Léo Balerdi, on a parlé il y a deux ou trois jours. Je lui ai demandé comment étaient la ville, le club, les gens… Avec Valentin (Carboni) aussi. L’autre jour, avant que ce soit officiel, je lui ai dit que j’allais le rejoindre dans les prochains jours. Ce sont deux supers gars sur tous les points. De très bonnes personnes et des joueurs impressionnants ».

« Je suis vraiment heureux d’être un joueur de ce très grand club »

Désormais à l’OM, Geronimo Rulli est plus heureux que jamais d’entamer ce nouveau défi. A ce propos, le gardien de Roberto De Zerbi a pu expliquer : « Je suis vraiment heureux d’être un joueur de ce très grand club. J’ai toujours pensé que c’était le plus grand club de France et c’est pour moi un honneur et un plaisir d’en faire dorénavant partie ».