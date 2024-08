Transferts - OM : De Zerbi intervient sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille a misé sur Roberto De Zerbi pour entamer un nouveau cycle et apporter de la stabilité. Depuis, neuf joueurs ont déjà posé leurs valises dans la cité phocéenne, un mercato dans lequel est pleinement impliqué le technicien transalpin comme l’explique notamment un membre du club.

C’est un nouvel OM qui va se présenter en Bretagne ce samedi (17h) pour la 1ère journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois. Roberto De Zerbi effectuera sa première sur le banc de touche, tandis que neuf joueurs ont été recrutés sur le mercato : Jeffrey De Lange, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Mason Greenwood, Elye Wahi, Lilian Brassier, Ismaël Koné et Pierre-Emile Hojberg. Des dossiers dans lesquels l’Italien s’est pleinement impliqué.

« On essaye de suivre au maximum ses idées et ses choix »

Interrogé par Le Parisien, un membre du club souligne le rôle de Roberto De Zerbi en interne : « Sur le mercato, on échange quotidiennement, sur tout. On essaye de suivre au maximum ses idées et ses choix. Roberto est aussi très à l’écoute de ce qu’on fait en scouting. » On sait notamment que les arrivées de Jeffrey De Lange et Geronimo Rulli ont été bouclées afin de répondre aux exigences de l’entraîneur pour ses deux gardiens, Pau Lopez ne correspondant pas au portrait-robot du joueur désiré dans les cages.

« Si l’on voit autant de joueurs signer à l’OM, c’est aussi grâce au challenge et au discours proposés par l’entraîneur »

Un intime du groupe estime lui aussi que Roberto De Zerbi a un grand rôle dans ce mercato estival : « Aujourd’hui, l’effectif ressemble vraiment à quelque chose et De Zerbi y est pour beaucoup. Si l’on voit autant de joueurs signer à l’OM, c’est aussi grâce au challenge et au discours proposés par l’entraîneur. C’est quelqu’un qui tire vers le haut, tout en se projetant vers l’avenir. » D'autres renforts seraient encore attendus dans la cité phocéenne.