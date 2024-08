Mercato : Une star rêve d'un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Par le passé, Paulo Dybala a très souvent été associé au PSG, notamment lorsqu'il évoluait à la Juventus. Toutefois, un transfert de l'Argentin dans la capitale n'a jamais pu se réaliser. Et pourtant, le natif de Laguna Larga a toujours rêvé d'évoluer à Paris. Mais cela ne devrait pas arriver, bien que le PSG cherche un renfort offensif d'ici la fin du mercato.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, de nombreuses stars ont évolué sous les couleurs du club de la capitale à l'image de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar ou encore Lionel Messi. Mais de nombreux autres grands noms ont été annoncés à Paris, à l'image de Paulo Dybala.

Dybala a toujours rêvé du PSG

En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, Paulo Dybala aurait réellement avoir l'opportunité de signer au PSG durant sa carrière après avoir évolué uniquement en Serie A en Europe. L'Argentin a connu Palerme, la Juventus et enfin l'AS Roma.

Un transfert est désormais improbable

Et alors que le PSG continue de chercher un renfort offensif d'ici la fin du mercato, et encore plus avec la blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent 3 mois, serait-il possible que Paulo Dybala débarque enfin à Paris ? A en croire Abdellah Boulma, cela semble impossible puisque l'international argentin est très proche de s'engager avec Al-Qadsiah en Arabie Saoudite.