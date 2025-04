Laurent Luyat et Léa Salamé, la belle déclaration

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laurent Luyat, que l’on retrouve chaque année à la présentation de Roland-Garros et du Tour de France sur France Télévisions, avait profité des JO de Paris 2024 pour animer un talk-show aux côtés de Léa Salamé l’été dernier. Cette dernière n’avait pas échappé aux critiques de certains téléspectateurs à l’époque mais peut toujours compter sur le soutien du journaliste sportif.

Habitué à assurer seule la présentation des grands événements sportifs, Laurent Luyat a endossé un nouveau rôle durant le dernier été, celle de co-animateur d’un talk-show à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Chaque soir, le journaliste sportif était ainsi à l’antenne pour « Quels jeux ! », aux côtés de Léa Salamé. Cette dernière n’avait pas échappé aux critiques, certains téléspectateurs la jugeant inapte pour l’animation d’un rendez-vous sportif.

« J’adore Léa Salamé »

Léa Salamé a néanmoins toujours pu compter sur le soutien de Laurent Luyat, avec qui une belle complicité s’est nouée. « On s’entend très très bien, j’adore Léa, a confié le journaliste, invité du Buzz TV et interrogé sur les critiques concernant "Quels jeux !". Au début, il y a eu peut-être un peu trop d’invités un peu people, mais on a tout de suite rectifié le tir avec la production qui était géniale aussi. Et Léa, elle a été parfaite. »

« Cela ne méritait pas ce bashing »

L’été dernier, celui que l’on retrouve notamment à la présentation de Roland-Garros et du Tour de France avait dénoncé un « bashing un peu dégueulasse » contre Léa Salamé. « Franchement, Léa c’est une super journaliste, animatrice, meneuse de débat […] Moi, j’adore bosser avec elle, confiait-il à l’époque au Figaro. Certaines choses qui se disent sont vraies, comme le fait de se recentrer davantage sur le sport. Mais après, cela ne méritait pas ce bashing. Mais Léa est très forte ». Une jolie marque de soutien.