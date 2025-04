Le PSG dénonce une anomalie avec Mbappé !

Amadou Diawara

Avec Kylian Mbappé, le PSG a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions lors de l'exercice 2023-2024. Alors que le club de la capitale semble être plus costaud cette année, Marquinhos a donné son explication. D'après le capitaine du PSG, son équipe avait un problème d'efficacité la saison dernière.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a disputé sept saisons à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans s'est envolée vers Madrid l'été dernier, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real. Lors de sa dernière saison au PSG, Kylian Mbappé est passé tout près de faire la saison parfaite. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a remporté tous les titres nationaux en 2023-2024 : Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions. Toutefois, le PSG a buté en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Comme l'a souligné Marquinhos ce samedi soir, son équipe avait manqué d'efficacité malgré la présence du serial buteur Kylian Mbappé.

«L'efficacité n’était pas là»

« Si cette équipe est la meilleure avec laquelle j'ai joué au PSG ? C’est difficile de comparer, surtout si je dis oui. On a passé de belles années ensemble, l’année dernière, on a fait une demi-finale de Ligue des champions. Quand je suis arrivé, je jouais avec mes idoles : Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, Thiago Silva… C’est dur de dire que c’est la meilleure équipe, mais cette année, il y a une belle identité de jeu. C’est un jeu qui me plaît, agressif, collectif, peu importe le match, on va se donner à 100 %. Si ce n’est pas le cas, le coach va rentrer dans le vestiaire et remettre l’équipe en place tout de suite (rires). Je crois que des images sont sorties, mais parfois il le fait calmement aussi. Il sait très bien quand il faut agir », a confié Marquinhos en zone mixte après la victoire du PSG contre Angers. Un succès synonyme de titre en Ligue 1.

«Aujourd’hui, tout va bien»

Dans la foulée, Marquinhos en a rajouté une couche sur la saison 2023-2024 du PSG. « L’année dernière, il y avait de belles choses, en début d’année aussi, mais l’efficacité n’était pas là. Aujourd’hui, tout va bien et c’est pour ça qu’on dit que c’est la plus belle équipe, mais il y en avait aussi d’autres », a conclu le capitaine de Luis Enrique.