OM : Le scénario catastrophe se précise

Arnaud De Kanel

La Ligue 1 a fait son grand retour ce week-end, mais cette première journée a déjà été marquée par plusieurs blessures notables. Après Gonçalo Ramos avec le PSG, Faris Moumbagna est également sorti sur blessure. L'OM craint le pire pour son attaquant camerounais et les premiers examens passés ce dimanche n'apportent pas de motifs d'espoir...

Gros coup dur pour l'OM dès la première journée de Ligue 1. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont bien maîtrisé Brest mais une ombre est venue ternir cette victoire. Faris Moumbagna, entré en jeu à la 71ème minute pour remplacer Elye Wahi, n'a pas pu terminer la rencontre. Huit minutes après son entrée, le jeune attaquant a dû quitter le terrain en larmes, évacué sur civière. Cette blessure vient quelque peu gâcher la fête pour les Marseillais et elle inquiète particulièrement l'état-major phocéen.

L'OM craint le pire pour Moumbagna

« Je ne sais pas combien de temps nous perdrons Faris Moumbagna, c'est l'unique note négative de cette journée. Nous sommes proches de lui, c'est un garçon en or, un joueur important. J'espère que ce n'est rien pour lui. Nous sommes désolés pour Faris. Espérons que ce ne soit rien de grave. En ce moment, nous ne savons pas encore. Il y a eu des larmes, des pleurs. Donc nous espérons que non, mais ça pourrait être long..», a déclaré Roberto De Zerbi. Ce dimanche, L'Equipe indique que l'OM redoute une ruptre des ligaments croisés pour Faris Moumbagna. Les craintes se confirment.

Les premiers examens ne sont pas bons

Faris Moumbagna a passé des premiers examens ce dimanche. Les premiers diagnostics ne sont pas bons selon RMC Sport puisque la crainte d'une rupture des ligaments croisés existe toujours. Néanmoins, les résultats ne sont pas définitifs et on en saura plus dès lundi car l'attaquant camerounais passera de nouveaux examens. Le scénario catastrophe se précise au fil des heures pour l'OM qui va certainement perdre la doublure d'Elye Wahi pour une longue durée.