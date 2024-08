Un attaquant en larmes, l'OM retient son souffle

Arnaud De Kanel

Entré en jeu à la 71ème minute de jeu pour remplacer Elye Wahi, Faris Moumbagna était contraint de céder sa place sept minutes plus tard. Evacué sur civière, l'attaquant camerounais a quitté le terrain en pleurs. L'OM craint une grave blessure au genou pour son attaquant pour qui Roberto De Zerbi et Quentin Merlin ont eu une pensée.

La saison ne pouvait pas mieux débuter pour l'OM, facile vainqueur du Stade Brestois 5 buts à 1 avec des réalisations de Mason Greenwood, Luis Henrique et Elye Wahi. Seule ombre au tableau, la blessure de Faris Moumbagna pour qui l'OM craint une rupture des ligaments croisés selon L'Equipe. En larmes au moment de sa sortie sur civière, l'attaquant camerounais pourrait être éloigné des terrains pendant plus de six mois.

«J'espère que ce n'est rien pour lui»

Roberto De Zerbi lui a d'ailleurs rendu hommage en conférence de presse. « Je ne sais pas combien de temps nous perdrons Faris Moumbagna, c'est l'unique note négative de cette journée. Nous sommes proches de lui, c'est un garçon en or, un joueur important. J'espère que ce n'est rien pour lui. Nous sommes désolés pour Faris. Espérons que ce ne soit rien de grave. En ce moment, nous ne savons pas encore. Il y a eu des larmes, des pleurs. Donc nous espérons que non, mais ça pourrait être long..», déplorait le coach de l'OM. Quentin Merlin a également tenu à adresser un message à Faris Moumbagna.

«On est de tout cœur avec lui»

« On a aussi une mauvaise nouvelle, c'est que Faris, malheureusement, s'est blessé. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure, mais on est de tout cœur avec lui, on lui envoie toute notre force. C'est le seul bémol de la première journée, la blessure de Faris », a déclaré l'homme à tout faire de Roberto De Zerbi. Le verdict des examens est attendu dans les prochaines heures.