Mercato - OM : Surprise, ce club de Ligue 1 a recalé Greenwood

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, Mason Greenwood s'est engagé en faveur de l'OM. Avant de signer à Marseille, l'ailier anglais de 22 ans aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1 : le Stade Brestois. En effet, le directeur sportif Gregory Lorenzi a avoué qu'il avait recalé Mason Greenwood avant son transfert à l'OM.

Pour étoffer son attaque, l'OM s'est offert les services de Mason Greenwood. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a trouvé un accord à hauteur de 30M€ avec Manchester United, avant d'officialiser le transfert du crack de 22 ans.

Mercato - OM : De Zerbi face à son premier casse tête ? https://t.co/RAnYgtFzYl pic.twitter.com/MMEfUFdP49 — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Greenwood a été proposé à Brest

S'il défend aujourd'hui les couleurs de l'OM, Mason Greenwood aurait pu évoluer dans un autre club de Ligue 1 cette saison. En effet, l'international anglais avait la possibilité de signer au Stade Brestois, comme l'a reconnu Gregory Lorenzi.

«On n’a pas envisagé une seconde donner suite»

Lors d'un entretien accordé à Télégramme, Gregory Lorenzi a révélé qu'il avait recalé Mason Greenwood avant son transfert vers l'OM. « On m’a proposé (Mason) Greenwood, que Manchester United a limogé pour une affaire extra-sportive. Mais entre la polémique et le salaire, on n’a pas envisagé une seconde donner suite… », a avoué le directeur sportif de Brest.