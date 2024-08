Mercato - ASSE : Une nouvelle recrue va débarquer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir réussi à regagner sa place au sein de l'élite du football français, l'ASSE a dû s'activer sur le mercato pour renforcer son effectif et rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1. Les Verts ont mis la main sur plusieurs profils, et c'est désormais Brice Maubleu qui est attendu très prochainement pour signer. Le gardien d'expérience en Ligue 2 sera la doublure de Gautier Larsonneur.

En arrachant sa place en Ligue 1 au prix d'un barrage tendu face au FC Metz début juin, l'ASSE retrouve la Ligue 1 deux ans après l'avoir quittée. Les Verts avaient vécu une terrible mésaventure et ils veulent forcément bien faire pour leur retour. Une nouvelle piste est en passe d'être validée, celle de Brice Maubleu, gardien de Grenoble depuis 10 ans, puisqu'il est attendu prochainement.

Nouvelle recrue validée

L'ASSE envisageait de recruter Brice Maubleu depuis un bon bout de temps. Le gardien de but de Grenoble, qui possède un contrat jusqu'en 2026, devrait signer dans les prochaines heures à l'ASSE. D'après Le Progrès, la signature devrait être officialisée ce lundi après la visite médicale du joueur de 34 ans. Il devrait être présent pour le prochain rendez-vous de Ligue 1 des Verts, samedi face au Havre.

Une doublure d'expérience

Le quotidien précise que si Brice Maubleu est attendu comme doublure de Gautier Larsonneur, le staff attendrait de lui de concurrencer celui qui est en poste depuis un an et demi. On aimerait même qu'il le pousse dans ses retranchements et il récupèrera peut-être le statut d'option numéro 1. A 34 ans, Brice Maubleu a une grande expérience derrière lui mais en Ligue 2 surtout.