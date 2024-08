Mercato - PSG : La presse italienne relance le feuilleton de l’été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG au poste d'attaquant pour venir remplacer Gonçalo Ramos qui s'est blessé vendredi soir, Ademola Lookman souhaite absolument rallier le club de la capitale. Et son éventuel recrutement mettrait un terme définitif à la piste Victor Osimhen pour le PSG selon la presse italienne.

Sorti du terrain après seulement 20 minutes de jeu et victime d'une entorse grave de la cheville gauche vendredi soir lors du match Le Havre-PSG (1-4), Gonçalo Ramos sera éloigné des terrains pour les trois mois à venir. La direction parisienne s'active donc sur le marché des transferts pour remplacer le buteur portugais au plus vite, et un nom revient avec insistance au PSG depuis plusieurs heures : Ademola Lookman (26 ans), l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame.

Lookman veut le PSG

Le Corriere Della Sera confirme dans ses colonnes du jour la détermination de Lookman à vouloir rejoindre le PSG au plus vite, alors que le contact a été amorcé entre les deux clubs sur la faisabilité d'un transfert. Et ce dossier pourrait mettre un terme à un feuilleton de longue date pour le mercato du PSG : Victor Osimhen.

Osimhen - PSG, c'est terminé ?

Selon les précisions du journal italien, ce possible transfert d'Ademola Lookman au PSG mettrait un terme définitif à l'option Osimhen pour le club de la capitale. Le buteur de Naples, courtisé depuis plusieurs mois par Luis Campos qui en avait fait l'une de ses grandes priorités pour remplacer Kylian Mbappé, verrait donc la porte du Parc des Princes se refermer à cause de son compatriote nigérian. Affaire à suivre...