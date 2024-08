Mercato - OM : La presse espagnole relance le transfert d'un attaquant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant-centre du Borussia Dortmund depuis ses débuts dans le monde professionnel, Youssoufa Moukoko n'a que 19 ans et pourtant il fait beaucoup parler de lui. L'international allemand, d'origine camerounaise, est sur le marché cet été et plusieurs clubs sont sur ses côtes. L'OM avait signifié un intérêt particulier ces derniers temps et Moukoko semblait proche de signer. La piste pourrait de nouveau s'ouvrir.

Dans les petits papiers de l'OM il y a quelques semaines, Youssoufa Moukoko semblait être une piste difficile à négocier et le club a fini par s'en s'éloigner. L'avant-centre du Borussia Dortmund est toujours à la recherche d'un nouveau club et visiblement, il prendrait la direction de l'Espagne.

Moukoko a dit oui au Betis

D'après les informations du quotidien Marca, Youssoufa Moukoko aurait donné son accord pour rejoindre le Betis Séville. L'international allemand avait beaucoup de convoitises sur le mercato et le dossier pourrait bientôt toucher à sa fin. On annonce que les négociations avec Dortmund ont avancé pour un prêt avec obligation d'achat. Pour rappel, Moukoko est sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2026 pour le moment.

L'OM définitivement lâché ?

En décidant de s'écarter de la piste Youssoufa Moukoko, l'OM voit donc un dossier se terminer. Marca précise que malgré les intérêts du club pour le joueur (ainsi que ceux de Lille), ce dernier a donné la priorité à l'Espagne ou à l'Angleterre pour sa future destination.