Mercato - PSG : La mèche est vendue pour le transfert d’un attaquant ?

D'ici le 30 août, le PSG essaiera de recruter au moins un nouvel élément offensif toujours dans l'optique de combler le départ de Kylian Mbappé, mais également de compenser la grave blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent pendant 3 mois environ. Dans cette optique, le PSG aurait activé la piste menant à Ademola Lookman. Et l'Atalanta semble clairement se préparer à son départ.

D'ici la fin du mercato, le PSG cherchera à se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, malgré l'arrivée du très polyvalent Désiré Doué, la succession de Kylian Mbappé n'est pas encore assurée, et la blessure de Gonçalo Ramos, absent jusqu'au mois de novembre, n'arrange pas la situation. Par conséquent, les Parisiens continuent de chercher un nouveau renfort offensif.

Lookman convaincu par l'offre du PSG ?

Dans cette optique, La Gazzetta dello sport a révélé l'intérêt du PSG pour Ademola Lookman, qui s'est notamment illustré en inscrivant un triplé lors de la dernière finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen. D'ailleurs, l'attaquant de l'Atalanta serait très très intéressé à l'idée de rejoindre le club de la capitale, à tel point qu'il aurait lui-même réclamé à ne pas faire partie du groupe de Gianpiero Gasperini qui se déplace à Lecce ce lundi pour la première journée de Serie A. Il imite ainsi Teun Koopmeiners qui est lui dans le viseur de la Juventus.

L'Atalanta s'active déjà pour le remplacer !

D'ailleurs, un autre indice semble confirmer qu'il s'agit d'un dossier très chaud pour le PSG. En effet, d'après le Corriere di Bergamo, l'Atalanta s'active déjà pour trouver le successeur d'Ademola Lookman. Dans cette optique, les vainqueurs de la précédente Ligue Europa s'intéresserait à l'attaquant de Nico Gonzalez, qui serait également dans le viseur de la Juventus qui refuse d'aligner les 30M€ réclamés par la Fiorentina. Mais avec les ventes de Teun Koopmeiners et d'Ademola Lookman, l'Atalanta pourrait être en mesure de s'offrir Nico Gonzalez.