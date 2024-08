Mercato : L’OM va boucler un transfert en Russie ?

Arnaud De Kanel

Principal acteur du mercato estival, l'OM n'a pas fini de faire parler de lui. Toujours en quête d'un ailier gauche, le club phocéen cherche également un avant-centre pour pallier à la grave blessure de Faris Moumbagna. A la recherche de liquidités, l'OM souhaite vendre Amine Harit qui pourrait rebondir en Russie.

Comme à son habitude depuis que Pablo Longoria est au club, l'OM est très actif durant le mercato estival. A la différence des étés précédents, le club phocéen arrive à vendre convenablement et cela offre donc une plus grande marge de manœuvre pour recruter. Mais alors qu'il reste deux dossiers à finaliser pour conclure en beauté ce mercato, à savoir le recrutement d'un ailier gauche et d'un avant-centre, l'OM cherche encore à vendre. Le club phocéen pourrait même boucler une opération avec un club russe.

L'OM met Harit sur le marché

Selon les informations de La Provence, c'est Amine Harit qui devrait en faire les frais. Alors que l'OM ne parvient pas à se séparer de Jordan Veretout, Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot, le Marocain pourrait être sacrifié. Il a en tout cas été placé sur la liste des transferts.

Le Zénith est intéressé

Bien que ça ne se bouscule pas au portillon, Amine Harit intéresse tout de même deux clubs. Le plus insistant reste le Genoa selon La Provence, mais l'Olympien n'est pas du tout emballé. La deuxième option est le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe a fait part de son intérêt sans pour autant formuler la moindre offre pour le moment rapporte La Provence.