Mercato : Débuts fracassants pour l’OM, Longoria tape dans le mille !

Thomas Bourseau

Mason Greenwood et Luis Henrique ont certes tous deux inscrits deux doublés à Brest samedi (5-1), mais Geronimo Rulli a lui aussi grandement contribué à la victoire de l’OM. Le gardien argentin recruté cet été a mis fin à une série noire en arrêtant un penalty notamment. De quoi le remplir de joie.

Geronimo Rulli (32 ans) a prouvé que Pablo Longoria ne s’était pas trompé. Le président de l’OM a fait le choix de miser 4M€ sur le gardien argentin, champion du monde, afin de prendre la place de Pau Lopez dans les buts marseillais. Et il n’a pas fallu plus de 9 minutes pour que Rulli justifie son transfert.

«On débute par une belle victoire et on a envie de faire honneur à cet OM»

À Brest samedi en fin d’après-midi, Geronimo Rulli a repoussé le penalty tiré par Romain Del Castillo et a mis donc fin à une série de 16 penalties encaissés par l’OM en Ligue 1. De plus, pendant la rencontre, Rulli a effectué six arrêts. Après la victoire marseillaise à Brest (5-1) diffusée par DAZN et beIN SPORTS, l’Argentin n’a pas boudé son plaisir. « Je suis très content, j’attendais vraiment ces débuts, un premier match, c’est toujours différent, je me suis senti bien. Mes coéquipiers m’ont permis d’avoir cette tranquillité. On débute par une belle victoire et on a envie de faire honneur à cet OM ».

«C’est vrai qu’on gagnait 1-0 et que j’arrête ce penalty»

Pour finir, Geronimo Rulli a évoqué son arrêt, le premier d’un gardien de l’OM sur penalty depuis décembre 2019. « C’est vrai qu’on gagnait 1-0 et que j’arrête ce penalty, après on a su marquer quand il le fallait, on savait ce qu’il fallait faire et aller chercher cette victoire face à cette équipe c’est beau ».