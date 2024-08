Mercato : Nouveau rebondissement pour ce crack du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’hiver dernier, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier et à lâcher 20M€ pour le transfert du tout jeune Gabriel Moscardo. Le jeune milieu défensif de 18 ans a rejoint Paris cet été, mais ne ferait pas forcément partie des plans de Luis Enrique. Le Brésilien va être prêté à Reims, mais pourrait rapidement être rapatrié. Explications.

Le mercato estival est loin d’être terminé pour le PSG, qui a officialisé ce samedi l’arrivée de Désiré Doué. Mais avant de recruter davantage, le club de la capitale va chercher à dégraisser son effectif. Recruté l’hiver dernier, Gabriel Moscardo est arrivé cet été à Paris, mais devrait déjà quitter le club en prêt.

Luis Enrique valide le départ de Moscardo

« On a beaucoup de jeunes joueurs et on pense que pour progresser, ils doivent jouer et pas seulement attendre leur chance. Donc pour Moscardo, comme pour les autres jeunes joueurs qui ne jouent pas, on va voir si on les prête ou si on les fait jouer dans une catégorie d'âge inférieure », déclarait notamment Luis Enrique en conférence de presse à propos de la situation du milieu défensif brésilien.

Le PSG pourra le récupérer en janvier prochain

Tout juste âgé de 18 ans, Gabriel Moscardo pourrait donc s’aguerrir en Ligue 1. Comme révélé par l’Equipe récemment, le néo parisien devrait prochainement être prêté du côté du Stade de Reims. Comme le souligne le média brésilien UOL, le PSG pourra rompre ce prêt dès le mois de janvier, au cas où Luis Enrique souhaiterait faire appel à Moscardo. A suivre...