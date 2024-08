Transferts : Des comptes à régler avec l'OM ? Clauss se lâche

Arnaud De Kanel

En froid avec sa direction, Jonathan Clauss a quitté l'OM juste après l'Euro afin de rejoindre l'OGC Nice où il a retrouvé Franck Haise. Le latéral droit est parti le cœur léger selon ses dires et il n'exprime aucune rancœur particulière envers son ancien club.

L'aventure marseillaise de Jonathan Clauss a pris fin cet été, mais elle aurait pu se conclure bien plus tôt, dès le mercato hivernal. En effet, dans les dernières heures de ce marché, Mehdi Benatia avait tenté de pousser Clauss vers la sortie, lui reprochant un manque de professionnalisme. Cependant, le timing serré n'a pas permis à Benatia de finaliser l'opération, reportant ainsi le transfert à la fin de la saison. Après sa participation à l'Euro, Jonathan Clauss a finalement pris la direction de l'OGC Nice. Une sorte de soulagement pour l'international tricolore qui souhaite désormais parler de foot, et uniquement de cela.

«Je ne suis pas là pour dénigrer l'OM»

Jonathan Clauss s'est confié à Gym Tonic. L'occasion pour lui d'évoquer l'OM et ses nouvelles ambitions. « Je ne suis pas là pour dénigrer l'OM. J'y ai passé deux années intenses, dans le positif comme dans le négatif, et ça forge. Je sortais de deux années à Lens avec beaucoup d'éloges et parfois ça ne fait pas de mal de prendre quelques claques qui aident réellement à grandir », a-t-il déclaré.

«Je veux profiter pleinement du terrain»

« J'arrive à Nice avec une mentalité beaucoup plus détaillée et pointilleuse sur mon travail. Je veux profiter pleinement du terrain et arrêter de me poser 10 000 questions sur des choses qui ne me concernent même pas. C'est un nouveau challenge et je sais que ça ne va être que du positif, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là », a ajouté Jonathan Clauss. Son retour au Vélodrome le 14 septembre prochain promet malgré tout d'être bouillant.