Mercato - OM : Clauss se lâche sur ses retrouvailles avec Haise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son départ du RC Lens, Jonathan Clauss retrouve son ancien entraîneur Franck Haise à l’OGC Nice, qu’il a rejoint en provenance de l’OM. Présenté ce mercredi, le latéral droit âgé de 31 ans a assuré qu’il aurait pu s’engager avec les Aiglons même sans la présence du technicien français, avec qui il est tout de même resté en contact pendant ses années marseillaises.

Parti de l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 5M€, Jonathan Clauss s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec l’OGC Nice, où il retrouve un entraîneur qu’il connaît bien, Franck Haise. L’international français (13 sélections) a évolué pendant deux ans sous ses ordres au RC Lens, entre 2020 et 2022, mais il aurait tout de même pu rejoindre les Aiglons sans sa présence.

Alexis Sanchez : Ça bouge pour son transfert à l’OM ? https://t.co/Co8hv2PAFD pic.twitter.com/dd6q9ulD0h — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

« Nice a coché tous les critères que j’avais pour la suite de ma carrière »

« J’aurais pu rejoindre Nice sans Franck Haise ? Oui. Nice est un club qui grandit et ça se voit avec les infrastructures, les saisons qui s'enchaînent qui sont au niveau classement très intéressantes. C’est un club qui joue l’Europe, qui grandit avec un staff que je connais, c’est un plus, mais ce n’est pas la raison principale. Nice a coché tous les critères que j’avais pour la suite de ma carrière », a déclaré Jonathan Clauss ce mercredi en conférence de presse.

« Il y avait de temps en temps des petits messages de félicitation ou de soutien »

Le latéral droit de 31 ans et Franck Haise sont tout de même restés en contact pendant ses deux années à l’OM : « On s'entend toujours très bien. On était un peu moins proches qu’à Lens parce que chacun avait sa vie et ses objectifs. Pour des sélections en équipe de France ou des bons résultats de Lens, il y avait de temps en temps des petits messages de félicitation ou de soutien. On s’est croisé l’hiver dernier à Megève en vacances. On a passé une soirée ensemble. Je trouve ça juste beau qu’un coach que j’ai pu avoir m'invite à une soirée chez lui. Voilà la relation que j’ai encore avec le coach. (…) Il est proche de tous, peu importe si vous êtes titulaire, remplaçant. Il est à l’écoute, il ouvre sa porte à n’importe qui tout le temps. S'il a des choses à vous, il les dira en vous faisant progresser et avancer. »