Mercato - OM : Après le clash, Clauss répond à Benatia

Parti de l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 5M€, Jonathan Clauss a été présenté ce mercredi en tant que nouveau joueur de l’OGC Nice. Le latéral droit âgé de 31 ans est revenu sur les raisons de cette décision et notamment si les propos de Medhi Benatia avaient pesé dans son choix de rejoindre les Aiglons.

Déjà poussé vers la sortie lors du mercato hivernal, Jonathan Clauss (31 ans) a quitté l’OM il y a quelques jours pour prendre la direction de l’OGC Nice, où il a signé un contrat de deux ans. Un nouveau départ pour l’international français (13 sélections) après des derniers mois compliqués à Marseille, notamment après les propos que Medhi Benatia avait eu à son égard, lui reprochant un manque d’investissement.

Clauss revient sur les propos de Benatia

« Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas », avait déclaré Medhi Benatia. Les propos du conseiller sportif de l’OM ont pesé dans la décision de Jonathan Clauss, comme ce dernier l’a confirmé ce mercredi en conférence de presse.

« Effectivement, ça a pesé dans la balance »

« Besoin d’un cadre plus apaisé après ce qui a pu se passer à l’OM notamment les déclarations de Benatia ? Effectivement, ça a pesé dans la balance. Le club que j’ai connu, je savais où j’allais mettre les pieds, je connaissais l’environnement. Effectivement, j’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail, dans le sérieux et éviter les bruits de couloir qui à un moment donné sont sortis. Mais ça fait partie de la vie d’un joueur de foot. Aujourd’hui, je suis juste content d’être là, de travailler avec les personnes qui m’entourent », a confié Jonathan Clauss lors de sa présentation.