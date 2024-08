OM - De Zerbi : Riolo en rajoute une couche sur le miracle

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM en aura mis du temps à remplacer Jean-Louis Gasset, mais ça valait visiblement la peine d’attendre pour le nouvel entraîneur. En effet, sur la Canebière, un gros coup a été réalisé avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Après Brighton, l’Italien est donc désormais aux commandes du club phocéen. Une arrivée à propos de laquelle Daniel Riolo a persisté et signé concernant le fait que De Zerbi n’avait visiblement pas d’autre choix que de venir à l’OM.

Alors qu’on annonçait Roberto De Zerbi à Manchester United ou encore au FC Barcelone, le voilà aujourd’hui entraîneur de l’OM. En quête d’un remplaçant à Jean-Louis Gasset, après avoir pensé à Paulo Fonseca et Sergio Concieçao, le club phocéen s’est offert l’Italien. Un coup qui semblait impossible et pourtant, c’est aujourd’hui bien réel. Voir De Zerbi à l’OM apparait d’un vrai miracle, même si Daniel Riolo a déjà assuré que l’Italien n’avait pas d’autre offre. Et si cela lui a valu de vives critiques, il en a rajouté une couche lors de L’After Foot.

Mercato : Un joueur plombe l’OM pour son transfert ! https://t.co/Er006yEAzl pic.twitter.com/se8HOUeDSS — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

« C’est tombé du ciel pour l’OM »

« C’est pénible quand on parle de l’OM et les Marseillais n'arrivent pas à comprendre ce que je dis sur De Zerbi. Ils ne veulent pas. L’histoire sur De Zerbi, ils n’arrivent pas à comprendre qu’entre donner une info et porter un jugement, il y a une grande différence. Porter un jugement, c’est que je suis absolument ravi que De Zerbi soit à l’OM. Je trouve ça formidable d’avoir un mec comme ça dans notre championnat, je l’ai dit dès la première minute. Mais ils ne veulent pas entendre l’information que c’est tombé du ciel pour l’OM, il n’avait aucune autre proposition. C’est une information que j’assume à 100%. Ils le prennent pour une insulte, c’est juste une vérité. Mais ça ne m’empêche pas d’être hyper emballé que De Zerbi soit en Ligue 1 et à l’OM », a alors lâché Daniel Riolo.

« C’est un sacré pari que tente l’OM »

Roberto De Zerbi est donc désormais l’entraîneur de l’OM. Un très coup de la part du club phocéen, qui n’en demeurerait pas moins risqué. En effet, Daniel Riolo a également fait savoir : « Il a une tonne de conditions, bosser avec certains agents, bosser avec un directeur sportif. Il a une tonne de conditions. Attention, c’est un sacré pari que tente l’OM ».