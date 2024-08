Mercato : Les révélations inquiétantes sur cette piste du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, le feuilleton de la succession de Kylian Mbappé n’est toujours pas résolu. Alors que la reprise du championnat approche, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé celui qui devra faire oublier le Français. Il n’empêche que le PSG travaille sur de nombreux dossiers et cela serait notamment le cas de Jadon Sancho (Manchester United). Mais voilà que certains échos à propos du Britannique des Red Devils sont loin d’être rassurants.

Prêté la saison dernière au Borussia Dortmund, Jadon Sancho a retrouvé des couleurs après avoir connu de grandes difficultés à Manchester United. Désormais de retour chez les Red Devils, l’Anglais pourrait toutefois ne pas s’éterniser dans le nord de l’Angleterre. En effet, le joueur de 24 ans fait parler de lui à l'occasion de ce marché des transferts. Ces derniers jours, il a notamment été question d’un vif intérêt du PSG. Il était même expliqué qu’un accord était proche entre Jadon Sancho et le club de la capitale. Il faudra par la suite à trouver un terrain d’entente avec Manchester United.

« J’ai des échos sur la vie de Jadon Sancho vraiment pas dingues du tout »

Alors que Jadon Sancho pourrait donc prochainement devenir un joueur du PSG, Walid Acherchour a fait part de certaines incertitudes concernant le Britannique. La raison ? Sa vie extra-sportive. « Sancho, je ne suis pas fermé à l’idée de le relancer. Maintenant, le problème de Sancho, j’aime beaucoup le joueur, c’est que j’ai des échos sur la vie de Jadon Sancho vraiment pas dingues du tout. C’est-à-dire que même quand il était pas à Paris, il venait à Paris. Mais pas pour venir faire un tennis avec Daniel Riolo. C’est juste ça qui me fait peur. Nico Williams, j’ai quand même qu’il est centré un peu plus foot », a-t-il expliqué lors de L’After Foot.

Nico Williams plutôt que Jadon Sancho au PSG ?

Outre Jadon Sancho, le PSG est également sur le coup pour Nico Williams lors de ce marché des transferts. Du côté de Daniel Riolo, on croit d’ailleurs davantage à une arrivée du joueur de l’Athletic Bilbao : « Je pense que le PSG va tout faire faire pour l’avoir et quand le PSG fait tout et que ça devient une affaire d’oseille, souvent ils gagnent. Je pense qu’il y a de grandes chances qu’on le voit débarquer au PSG. Je pense que Luis Enrique en a très envie ».