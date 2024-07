Mercato - PSG : Un crack offert à Paris par Guardiola ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Julian Alvarez a affirmé qu’il était possible pour lui de quitter Manchester City cet été. Le champion du monde 2022 souhaite jouer tous les matches, ce qui n’est pas possible chez les Skyblues, la faute à Erling Haaland. Le PSG aimerait donc profiter de cette situation et Pep Guardiola pourrait d’ailleurs ne pas s’opposer à un tel transfert.

L’été dernier, le PSG avait attendu les derniers instants du mercato estival pour faire signer Randal Kolo Muani, contre environ 90M€. Cet été, les supporters parisiens espèrent que leur club se réveillera avant pour faire venir un renfort offensif. Cela est en effet devenu une priorité depuis le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Luis Campos a plusieurs pistes, mais certains transferts sont durs à réaliser.

Le PSG a pensé à Khvicha Kvaratskhelia

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la priorité du PSG se nommait Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien était même d’accord pour rejoindre Paris, mais le président du Napoli ne l’entendait pas de cette oreille. Il a fermé la porte à double tour et le club de la capitale a donc dû avancer sur d’autres dossiers. Luis Campos a pris des renseignements au sujet de Nico Williams, qui plaît beaucoup à Luis Enrique et qui sort d’un Euro très réussi avec l’Espagne.

Guardiola ne s’opposera pas à un départ de Julian Alvarez

En plus de Nico Williams, le PSG garde un œil sur Julian Alvarez. L’Argentin a déclaré qu’il voulait jouer davantage la saison prochaine et Pep Guardiola n’est pas sûr que cela sera possible. D’après les informations de Marca, l’entraîneur des Cityzens ne s’opposera donc pas à un départ du champion du monde 2022, si cela est la seule option. L’ancien coach du Barça ne souhaite pas avoir des joueurs tristes dans son équipe. Dernièrement, il déclarait d’ailleurs qu’il savait que son attaquant argentin allait réfléchir à son avenir. « Je savais qu’il a dit qu’il y réfléchirait. Quand il aura fini d’y réfléchir, son agent appellera Txiki et nous verrons ce qui se passera. Je sais qu’il veut jouer des moments importants, oui. Mais les autres aussi. 18, 19 joueurs veulent aussi jouer les grands matchs. J’ai lu qu’il voulait y réfléchir, d’accord, qu’il y réfléchisse et après, il nous informera de ce qu’il veut faire. Il joue beaucoup, il en veut plus ? Très bien. Qu’il y réfléchisse. Quand il aura réfléchi, il nous informera. » La porte est donc ouverte pour le PSG.