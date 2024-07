Mercato - OM : C’est déjà terminé pour cette recrue ?

Thomas Bourseau

Six mois et puis s’en va ? Ulisses Garcia a déposé ses valises dans la cité phocéenne pendant le mercato hivernal. Et quand bien même il se sentirait bien à l’OM, le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi ne l’inclurait pas dans ses plans. Un avenir en Allemagne se dessinerait pour l’arrière gauche suisse de 28 ans.

En quête de renforts au poste de latéral gauche cet hiver dans la foulée du départ de Renan Lodi à Al-Hilal, l’Olympique de Marseille a pris la décision de miser sur Quentin Merlin ainsi qu’Ulisses Garcia en tant que doublure. L’arrière latéral suisse de 28 ans pourrait cependant déjà prendre la porte.

De Zerbi ne veut pas de Garcia à l’OM ?

Selon les informations de Foot Mercato, Roberto De Zerbi ne serait pas le plus grand admirateur du profil d’Ulisses Garcia. L’entraîneur italien nommé par Pablo Longoria cet été afin de prendre les rênes de l’effectif de l’OM ne compterait pas sur Garcia qui est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2028.

Ulisses Garcia plaît en Allemagne ?

Foot Mercato explique toutefois que la cote d’Ulisses Garcia sur le marché allemand n’est pas à prendre à la légère. Augsbourg serait fan de son profil bien qu’aucune offre concrète n’ait été soumise à la direction de l’OM. Toujours outre-Rhin, d’autres formations pourraient se manifester pour le transfert d’Ulisses Garcia. Le président Pablo Longoria ne réclamerait pas plus des 4M€ investis pour sa venue cet hiver.