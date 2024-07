Mercato - OM : Les plans de Longoria plombés par un Brésilien ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n'est pas coutume, le mercato estival est animé du côté de l'OM. Sous la houlette de Pablo Longoria, le club phocéen dynamise cette fenêtre des transferts. Mais outre les arrivées et les départs, l'OM est aussi concentré sur des prolongations de contrat. Cela serait notamment le cas avec Luis Henrique, lié jusqu'en 2025. Alors que Longoria a offert un nouveau contrat au Brésilien, ce dernier n'écarterait pas un possible départ.

Après avoir recruté Mason Greenwood, l'OM espère encore faire venir un numéro 9 lors de ce mercato estival. De quoi étoffer le secteur offensif de Roberto De Zerbi, qui semble d'ailleurs compter sur Luis Henrique. Indésirable à son retour à Marseille en janvier dernier, le Brésilien était finalement resté sur la Canebière et voilà qu'il aurait donc tapé dans l'oeil du nouveau entraîneur de l'OM. Il n'empêche que l'avenir de Luis Henrique serait loin d'être aussi évident...

3 ans de plus à l'OM pour Luis Henrique

Aujourd'hui, Luis Henrique ne serait plus du tout indésirable à l'OM. Loin de là... Alors que Roberto De Zerbi l'a visiblement dans ses plans pour la saison à venir, le Brésilien pourrait être récompensé par un nouveau contrat. Après une première proposition restée sans réponse, Pablo Longoria aurait envoyé une nouvelle offre au joueur de l'OM selon La Provence. Sous contrat jusqu'en 2025, Luis Henrique se verrait offrir 3 ans supplémentaires et donc un bail jusqu'en 2028.

« Un départ, cet été, dans un autre club européen est toujours possible »

Prolongera ? Ne prolongera pas ? A l'OM, on espérerait une réponse positive avant le début de la Ligue 1 le 17 août prochain. A voir maintenant si Luis Henrique acceptera de signer ce nouveau contrat. Un proche du Brésilien a jeté un froid pour le quotidien régional, lâchant : « Il n'a pas encore pris sa décision. Un départ, cet été, dans un autre club européen est toujours possible ». Du côté de l'OM, sans signature de Luis Henrique, on ne devrait pas hésiter à trancher dans le vif. En effet, si le Brésilien refuse de prolonger, il serait immédiatement mis sur le marché.