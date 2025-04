Zidane - Benzema : Malaise avec ce gros clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En froid depuis de nombreuses années avec Didier Deschamps, Christophe Dugarry a remis une pièce dans son clash avec le sélectionneur de l’équipe de France. Karim Benzema, et dans une moindre mesure Zinedine Zidane, se retrouvent donc impliqués au coeur d’un conflit malgré eux… Explications.

Malgré leur passif glorieux en commun avec l’équipe de France (vainqueurs de la Coupe du Monde 1998 et de l’Euro 2000), Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne peuvent plus se supporter. Le clash entre les deux ex-internationaux date d’ailleurs de plusieurs années, 2016 plus précisément, alors que Dugarry déclarait à l’époque que le sélectionneur des Bleus prenait « en otage » les Français en ne prenant pas Karim Benzema.

Dugarry clashe encore Deschamps

Interrogé mardi dans la Gazzetta delà Sport, Christophe Dugarry a relancé son clash avec Didier Deschamps en affirmant qu’il ne pourrait jamais faire la paix avec lui : « Cela n'arrivera jamais. On ne s'appréciait déjà pas en tant que joueurs, puis il s'est très énervé quand je l'ai critiqué pour ne pas avoir emmener Benzema à l'Euro 2016. Avec Didier, soit tu es avec lui, soit contre », a-t-il lancé.

Benzema et Zidane, le malaise

Mais ce clash comporte indirectement d’autres grands noms du football français, à commencer par Karim Benzema qui est le sujet d’origine de cette brouille entre les deux hommes. Quant à Zinedine Zidane, proche de Christophe Dugarry mais pressenti pour prendre le relais de Deschamps sur le banc de l’équipe de France en 2026, la situation n’est pas non plus des plus confortables.