Luis Enrique : L'énorme changement dans sa relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'année, le PSG a complétement changé de mentalité et enchaîne les excellents résultats. Un changement radical également marqué par le comportement de Luis Enrique avec les journalistes. D'abord très distant voire irrespectueux, le technicien espagnol entretient désormais une excellente relation avec les médias.

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a été bousculé pour ses débuts à la tête du PSG. Alors que ses choix étaient pointés du doigt, le technicien espagnol semblait très agacé par la situation ce qui provoquait une forme de tension avec les médias. Mais cette époque est révolue comme le souligne le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Luis Enrique, le grand changement

« Luis Enrique agaçait beaucoup les journalistes quand il refusait de répondre aux questions en avançant comme seul argument : "Vous ne pourriez pas comprendre". Je crois qu'il n'a pas prononcé une seule fois cette phrase en 2025. Disons les choses autrement : quand le PSG perdait, Luis Enrique pouvait se montrer extrêmement désagréable, voire méprisant », rappelle le journaliste lors d'une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Un vrai respect s'est installé»

« Depuis le mois de janvier, depuis que tout le monde reconnaît la qualité de son travail et le remarquable niveau de son équipe, il est devenu agréable et constructif. Ses conférences de presse avant les matchs sont longues et souvent très intéressantes. Il prend le temps d'expliquer son travail, ses choix et c'est absolument passionnant. Entre Luis Enrique et les journalistes, un vrai respect s'est installé », ajoute Laurent Perrin.