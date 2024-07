Mercato - OM : Un nouveau renfort arrive cette semaine ?

Thomas Bourseau

La cinquième recrue estivale de l’OM devrait, sauf énorme revirement de situation, se nommer Valentin Carboni (19 ans). La pépite argentine de l’Inter serait attendue d’ici la fin de semaine à l’OM. Il ne resterait plus que quelques détails à régler. Et ensuite, le club phocéen s’attaquera à un gros morceau.

L’OM comptabilise déjà quatre recrues cet été en les personnes d’Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojberg. Toutefois, il est à présent question d’une volonté de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, respectivement président et conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, de boucler la venue de Valentin Carboni.

C’est bientôt bouclé pour Valentin Carboni…

Le milieu offensif de 19 ans de l’Inter dispose déjà du statut d’international. L’Argentin est parvenu à parfaire sa formation à Monza en prêt la saison passée après avoir fait ses premiers pas à l’Inter, son club formateur. Le dossier Valentin Carboni devrait connaître son épilogue d’ici la fin de la semaine. L’Inter prévoirait de prolonger son contrat avant d’accepter de prêter sa pépite à l’OM selon L’Équipe. Ayant échangé avec Roberto De Zerbi, Carboni aurait hâte d’évoluer sous ses ordres à l’Olympique de Marseille.

…Cap sur le successeur d’Aubameyang ?

Et après ? L’OM avancerait également ses pions sur le marché dans le but de trouver l’attaquant capable de combler le vide laissé par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Eddie Nketiah serait la piste prioritaire, bien que délicate pour des raisons économiques, mais pas la seule. Alexis Sanchez ou encore Hwang Hee-Chan seraient des alternatives.