Mercato - OM : Vers un transfert inattendu ?

Arnaud De Kanel

En quête d'un remplaçant pour Pau Lopez, dont le départ semble imminent, l'Olympique de Marseille intensifie ses recherches pour dénicher un nouveau gardien. Ces dernières heures, un nouveau candidat a émergé sur les radars du club phocéen : Timon Wellenreuther. Actuellement sous contrat avec Feyenoord, le portier allemand aurait attiré l'attention du président Pablo Longoria. Une piste totalement inattendue.

Alors que l'OM multiplie les mouvements durant ce mercato estival, un dossier crucial reste à boucler pour Pablo Longoria : celui du gardien de but. Pau Lopez ne signera finalement pas pour Côme, récemment promu en Serie A, mais il pourrait tout de même poursuivre sa carrière en Italie, à Monza. Les dirigeants marseillais souhaitent sécuriser l'arrivée d'un nouveau portier avant de valider le départ de l'Espagnol. Plusieurs noms circulent déjà, parmi lesquels celui très inattendu de Timon Wellenreuther.

L'OM active une piste surprise

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, corroborées ensuite par Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille explore activement une nouvelle piste avec Timon Wellenreuther. Le gardien allemand de 28 ans figure désormais en tête de la liste de Pablo Longoria. Actuellement sous contrat avec Feyenoord jusqu'en juin 2027, Wellenreuther pourrait devenir la prochaine recrue marseillaise.

Wellenreuther nouveau gardien de l'OM ?

Après avoir exploré les pistes menant à Illan Meslier (Leeds), Brice Samba (Lens), Alvaro Valles (Las Palmas), et Filip Jorgensen (Villarreal), l’Olympique de Marseille ouvre désormais un nouveau dossier. Les dirigeants phocéens espèrent ainsi finaliser rapidement ce recrutement, considéré comme une priorité absolue pour tourner la page Lopez. « Tous les changements sont pensés collectivement avec la direction sportive du club, l’avis de mon conseiller Benatia et l’opinion du coach. Après, on prend des décisions. Sur le gardien, c’est vrai qu’il y a des discussions en cours avec un club pour la sortie de Pau Lopez. Si on trouve un bon remplaçant en garant les intérêts du club, on prendra une décision », avait notamment confié Pablo Longoria début juillet, confirmant qu'il était bien à la recherche d'un nouveau portier.