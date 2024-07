Mercato : Un crack snobe le PSG, l'OL craque !

Alexis Brunet

Alors qu’il sort d’une saison délicate avec l’OL, Rayan Cherki avait pourtant attiré l’œil du PSG, qui avait même trouvé un accord avec Lyon pour le faire venir. Mais le milieu offensif a finalement décidé d’opter pour Dortmund pour continuer sa carrière. Mais le club allemand n’a toujours pas fait parvenir d’offre aux Gones et cela agace particulièrement les dirigeants.

Où évoluera Rayan Cherki la saison prochaine ? Pour le moment, le milieu offensif est toujours à l’OL, mais il dispute actuellement les Jeux Olympiques avec la France. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il y a peu de chances que le joueur de 20 ans démarre la saison prochaine avec Lyon, car les dirigeants lyonnais veulent le mettre à la porte.

Le PSG était intéressé par Cherki

Malgré des performances en dents de scie, Rayan Cherki avait convaincu le PSG de miser sur lui. D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale avait même trouvé un accord il y a quelques semaines avec l’OL. Mais le milieu offensif a finalement décidé de ne pas s’engager avec Paris et il a opté pour une destination étrangère, à savoir le Borussia Dortmund.

L’OL est agacé contre le Borussia Dormtund

Toujours selon les informations de L’Équipe, l’OL serait agacé contre le Borussia Dortmund. En effet, Lyon a besoin d’argent et souhaite vendre rapidement Rayan Cherki. Or, depuis plus d’un mois, les dirigeants lyonnais n’ont pas reçu d’offre de la part du club allemand. Une attitude qui agace et qui pourrait même pousser l’OL à demander réparation auprès de la FIFA, si le deal venait à ne pas se faire. Reste à voir si cette situation pourra finalement profiter au PSG.