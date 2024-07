Mercato - PSG : Barcelone lâche un ultimatum à la Mbappé ?

Thomas Bourseau

À un mois de la clôture du mercato estival en France programmée au 30 août prochain, le PSG est toujours en quête de l’attaquant qui parviendra à remplacer Kylian Mbappé sur l’aile gauche de l’attaque de Luis Enrique. Le profil de Nico Williams est particulièrement apprécié en interne, mais le PSG verrait le FC Barcelone lâcher un ultimatum qui n’est pas étranger à celui reçu par Kylian Mbappé de la part du Real Madrid…

Nico Williams (22 ans) a brillé à l’Euro à l’instar de Lamine Yamal (17 ans) avec la sélection espagnole jusqu’à la finale remportée contre l’Angleterre puisque l’ailier de l’Athletic Bilbao a concrétisé la passe décisive de la pépite du FC Barcelone. De quoi donner des idées au Barça sur le marché des transferts, mais pas seulement.

Le PSG et Barcelone se disputent les services de Nico Williams !

Le PSG aurait à coeur de dénicher un successeur à Kylian Mbappé qui s’en est allé vivre son rêve de gosse au Real Madrid cet été. L’Équipe a affirmé cette semaine que parmi les pistes explorées par le comité directeur du PSG figurerait le nom de Nico Williams aux côtés de ces de Khvicha Kvaratskhelia ou encore Jadon Sancho. Toutefois, le PSG pourrait se faire doubler dans la course à la signature de l’attaquant de l’Athletic Bilbao sous contrat jusqu’en juin 2027 et disposant d’une clause libératoire comprise entre 55 et 60M€.

Le train du Barça ne passera qu’une fois, une menace digne du Real Madrid avec Mbappé

En effet, le FC Barcelone ferait d’une priorité absolue le recrutement de Nico Williams. Santi Ovalle, journaliste de la Cadena SER, a confié ces dernières heures que le Barça saurait pertinemment que l’international espagnol aurait des doutes quant à la décision à prendre pour la suite de sa carrière. Cependant, Nico Williams aurait été informé par le FC Barcelone que le train ne passerait qu’une fois et que ce serait cet été ou jamais pour un transfert au Camp Nou. Un ultimatum qui semble rappeler celui du Real Madrid avec Kylian Mbappé par le passé, avec le résultat que l’on connaît…