Mbappé : Le Real Madrid annonce une folie à 15M€

Joueur de très haut niveau ayant signé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est en train de se lancer dans un nouveau projet dans le football. L’ancienne star du PSG est sur le point de racheter la majorité des parts du SM Caen, qui évolue en Ligue 2. Le Real Madrid, de son côté, estime que c’est une folie au vu de son âge.

Kylian Mbappé a vécu un mercato assez agité tout au long de la saison. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. De ce fait, le natif de Bondy a refusé de prolonger chez les Rouge-et-Bleu pour signer libre au Real Madrid. La nouvelle a été officialisée peu avant l’Euro 2024.

La présentation de Kylian Mbappé, elle, s’est déroulée le 16 juillet dernier au Santiago Bernabéu. Florentino Pérez avait organisé une cérémonie grandiose en l’honneur de la nouvelle superstar madrilène. Désormais, Kylian Mbappé est en vacances avant son retour à l’entraînement. Mais dans le même temps, il serait en train de se lancer dans un nouveau projet colossal.

Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé est sur le point de devenir actionnaire majoritaire de SM Caen. Le nouvel attaquant du Real Madrid devrait racheter 80% des parts du club de Ligue 2 pour seulement 15M€. Chez les Merengue, on estime que le capitaine de l’équipe de France est en train de faire une folie au vu de son âge (25 ans) comme l’ont indiqué des sources proches du club. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé sera plus concerné par la suite de sa carrière et son aventure au Real Madrid ou par la gestion de son nouveau club. Affaire à suivre...