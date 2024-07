Transferts - PSG : Guardiola attend une réponse finale !

Thomas Bourseau

Pep Guardiola a bien pris connaissance des déclarations de Julian Alvarez dans la presse argentine sur son avenir à Manchester City qui sera un sujet qui reviendra sur la table après les Jeux Olympiques de Paris 2024. L’attaquant argentin aimerait jouer plus, lui qui est entre autres annonce au PSG. Et l’entraîneur des Skyblues a mis les choses au clair.

Julian Alvarez (24 ans) est la doublure d’Erling Braut Haaland depuis l’été 2022 à Manchester City. Mais que ce soit en club ou en sélection, l’international argentin a tout gagné à présent. De quoi l’amener à une réflexion sur son avenir chez les Skyblues où son temps de jeu n’est pas assez satisfaisant à son sens ?

Julian Alvarez : «Nous verrons après les Jeux Olympiques»

C’est en effet le message subtil que Julian Alvarez a fait passer à Clarín pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la délégation argentine. « Oui, on en parle beaucoup (ndlr de ma situation). Mais je suis ici focalisé sur les Jeux Olympiques, c’est une compétition courte, nous devons être concentrés. À City, je me sens bien. La saison dernière, j’ai joué beaucoup de minutes. Mais nous verrons après les Jeux (ndlr Olympiques), si j’obtiens quelques jours de vacances ou quelque chose et voir ce qui se passera ».

L’attaquant de Manchester City a cependant tenu à communiquer le fait qu’il est heureux dans le nord de l’Angleterre alors que les rumeurs de transferts au PSG notamment font rage dans la presse. « J’ai beaucoup joué la saison passée et peut-être que ça peut être ennuyant d’être laissé de côté pour les gros matchs parce qu’en tant que footballeur, vous voulez toujours jouer et aider l’équipe sur le terrain. Mais je pense que la saison dernière fut très bonne sur le plan personne et j’en suis très heureux ».

Guardiola : «Quand il y aura réfléchi, il nous informera»

Entraîneur de Manchester City au moins jusqu’à la fin de saison prochaine, soit l’expiration de son contrat actuel, Pep Guardiola a répondu à son attaquant dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano sur X. « J'ai lu qu'il allait y réfléchir. Ok, réfléchis... ensuite il nous informera de ce qu'il veut faire. Julian a beaucoup joué. Il en veut plus ? C'est très bien. C'est pourquoi... il faut y réfléchir. Et quand il y aura réfléchi, il nous informera ». a simplement communiqué Guardiola. Reste à savoir si le PSG parviendra à attirer le champion du monde argentin dans la capitale d’ici la clôture du mercato estival le 30 août prochain…