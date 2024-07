Succession de Mbappé : Le PSG trahi par un historique du club ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à la recherche du successeur de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes et s'intéresse notamment à Nico Williams, qui présente l'avantage de posséder une clause libératoire estimée à 62M€. Cependant, le FC Barcelone est également très intéressé par l'ailier de l'Athletic Bilbao. Et Nike pourrait d'ailleurs pousser Nico Williams vers la Catalogne.

Cet été, l'une des priorités du PSG est de recruter un attaquant d'envergure internationale pour remplacer Kylian Mbappé. Plusieurs pistes ont circulé à l'image de celle menant à Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen, deux dossiers qui s'annoncent finalement compliqués. Jadon Sancho est également ciblé, mais c'est un autre joueur qui fait parler ces derniers jours.

Succession de Mbappé : Luis Enrique panique, que doit faire le PSG ? https://t.co/r3WXIPK9qK pic.twitter.com/LgloPP0ync — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

Le PSG à fond sur Nico Williams ?

En effet, depuis quelques jours la piste menant à Nico Williams prend clairement de l'ampleur. Il faut dire que l'international espagnol, qui sort d'un magnifique Euro, possède une clause libératoire estimée à 62M€, ce qui le rend accessible compte tenu de son nouveau statut. Mais le joueur de l'Athletic Bilbao est également dans le viseur du FC Barcelone qui aurait un atout de poids.

Nike va trahir le PSG ?

Selon les informations de SPORT, le Barça pourrait bien profiter de son lien avec Nike pour recruter Nico Williams, équipé par la marque à la virgule. L'entreprise américaine préférerait voir l'ailier espagnol signer en Catalogne. Il faut dire que Nike négocie un nouveau contrat à la hausse avec le FC Barcelone, ce qui pourrait permettre au club blaugrana de recruter Nico Williams, et à l'inverse à la marque américaine d'envisager plus de ventes de maillots. Un deal gagnant-gagnant entre les deux parties, d'autant plus que Lamine Yamal, la nouvelle star du football espagnol et du Barça, est sous contrat avec Adidas. Par conséquent, Nike veut une tête d'affiche au sein du club catalan pour compenser la montée en puissance du duo Yamal-Adidas. Une situation qui pourrait donc être vue comme une trahison du côté du PSG puisque Nike est un partenaire historique du club de la capitale.