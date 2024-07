Succession de Mbappé : Luis Enrique panique, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain n’est plus en mesure de pouvoir compter sur les réalisations quasi automatiques du meilleur buteur de son histoire : Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France est parti au Real Madrid, obligeant le PSG à lui dénicher un successeur qui ne figure pas au sein du club dans l’esprit de Luis Enrique selon L’Équipe. Qui doit être le successeur de Mbappé selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre après y avoir effectué un septennat. Devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG avec ses 256 réalisations, le champion du monde tricolore et capitaine de l’équipe de France s’en est allé vivre son rêve de gosse en signant au Real Madrid. Le sourire retrouvé après des derniers mois de clash et compliqués au Paris Saint-Germain, Mbappé va laisser un vide important dans la capitale parisienne et au Campus PSG.

Le PSG perdu sans Mbappé ?

Et Luis Enrique le sait pertinemment. Avec le départ de Kylian Mbappé, l’entraîneur espagnol estimerait à l’instant T qu’aucun attaquant du PSG n’est capable d’endosser le rôle de leader du secteur offensif du Paris Saint-Germain. Et ce, quand bien même Enrique apprécie grandement le profil de jeu d’Ousmane Dembélé ainsi que les qualités du champion du monde tricolore. Bradley Barcola pourrait-il assurer ce rôle au vu de sa progression fulgurante et de ses performances avec le PSG et l’équipe de France ? Pas aux yeux de Luis Enrique selon L’Équipe ou du moins, pas pour le moment ?

Kvaratskhelia, Sancho, Williams, qui pour remplacer Mbappé ?

Ces derniers temps, le comité directeur du PSG dont Luis Campos est à la tête n’a cessé d’explorer des pistes sur le marché des transferts afin de mener à bien la succession de Kylian Mbappé. Campos rechercherait un attaquant latéral capable d’être à la fois créatif et décisif. Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho, Nico Williams ou encore Lamine Yamal semblent être courtisés d’après L’Équipe. Victor Osimhen également quand bien même le10sport.com vous dévoilait le 21 juillet dernier que le PSG n’envisageait pas cette option.