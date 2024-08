Deux cracks au PSG ? Ces transferts sont impossibles

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG va devoir se trouver de nouveaux cracks pour tenter de mener son projet vers les sommets. Alors que les talents des Merengue semblent aujourd’hui intouchables, la solution pourrait se trouver en Allemagne avec Florian Wirtz et Jamal Musiala. Deux joueurs qu’il faudrait d’ores et déjà oublier pour le PSG ?

A 21 ans chacun, Florian Wirtz et Jamal Musiala sont l’avenir du football allemand et aussi mondial. Les deux cracks font aujourd’hui le bonheur du Bayer Lverkusen et du Bayern Munich. Mais y feront-ils toute leur carrière là-bas ? Pour le PSG, suite au départ de Kylian Mbappé, recruter Wirtz et/ou Musiala serait une bonne idée. Une idée toutefois impossible ?

Mercato - PSG : Trois transferts à Paris annoncés par Riolo ? https://t.co/NoVxwlEFfZ pic.twitter.com/NLRhbeS0Yo — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

« Pas dans le bon catalogue »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a refroidi tout le monde concernant une arrivée de Florian Wirtz et Jamal Musiala au PSG. « Wirtz et Musiala ? Ce sont les deux profils stars du moment. Maintenant, ils sont hors catalogues. Ils peuvent pas venir car ils ne sont pas dans le bon catalogue », a-t-il expliqué, pointant ainsi la politique du PSG de ne se tourner vers des joueurs que du « catalogue » de Jorge Mendes.

Le PSG loupe des talents à cause de Jorge Mendes

S’en remettant beaucoup trop à Jorge Mendes, le PSG a déjà laissé filer certains talents. Ça a notamment été le cas avec Mohamed Kudus. En effet, son agente Jennifer Mendelewitsch avait expliqué : « C’est pas faute d’avoir proposé … Visiblement avoir les mêmes initiales que l’agent maison (ndlr : Jorge Mendes) ça n’a pas suffi… ».