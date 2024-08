Mercato - OM : De Zerbi déjà prêt à quitter Marseille ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Jean-Louis Gasset en tant qu’entraîneur, l’OM s’est attaché les services de Roberto De Zerbi. Précédemment à Brighton, l’Italien s’est ainsi engagé avec le club phocéen, signant un contrat de 3 ans. Mais De Zerbi restera-t-il pour autant jusqu’au bout de cet engagement ? Certains en doutent…

Le 29 juin dernier, l’OM officialisait la signature de Roberto De Zerbi et sa nomination au poste d’entraîneur. « L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons », faisait alors savoir le club phocéen dans son communiqué. Le début donc d’un nouveau cycle à l’OM avec De Zerbi. Mais durera-t-il vraiment 3 ans ?

Un an à l’OM et puis s’en va ?

Au micro de L’After Foot, Thibaud Leplat a fait part de ses interrogations sur Roberto De Zerbi, évoquant un possible départ de l’OM dès la fin de la saison. « Attention, j’ai un doute sur De Zerbi. Je me demande quand quelle mesure l’OM est pas pour lui une porte d’entrée pour l’Italie. Je ne suis pas certain qu’il fasse les 3 ans à l’OM, même deux saisons », a-t-il lâché.

« Un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif »

La suite du projet de l’OM se fera-t-elle donc avec Roberto De Zerbi ? « Il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche. Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons », faisait savoir Pablo Longoria.