Clash à l'OM - De Zerbi : La scène stupéfiante...

La rédaction

L'OM traverse une crise de plus en plus profonde, avec un Roberto De Zerbi visiblement à bout. Lors d'une séance d'entraînement, le coach italien a déclaré qu'il ne les entraînerait pas. Après une heure de négociations, Medhi Benatia a dû intervenir et les joueurs se sont finalement entraîné, sans Roberto De Zerbi, qui les observait de loin.

L'OM traverse une période très compliquée en interne, et Roberto De Zerbi semble perdre le contrôle de son vestiaire. Le coach italien, d'après les informations de L'Équipe, se serait emporté contre l’effectif de l’OM ce lundi 31 mars et aurait lâché : «Je ne vous entraînerai pas aujourd’hui.»

«On n’ira pas sur le terrain»

Ce à quoi les joueurs de l’OM auraient répondu : «On n’ira pas sur le terrain alors.» Medhi Benatia a alors dû jouer le rôle de médiateur pour tenter de convaincre les joueurs de s’entraîner, en évoquant les investissements réalisés pour les rémunérer et les accompagner.

Une scène lunaire

Après une heure de négociation, le directeur sportif de l’OM aurait finalement obtenu gain de cause. Cependant, les joueurs marseillais se seraient donc entraînés sans Roberto De Zerbi, annonce L’Équipe. Le coach de l’OM les aurait simplement observés de loin, sans diriger la séance du jour.