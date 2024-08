Mercato : Mbappé réclame une fortune au PSG, catastrophe à venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé aurait décidé de saisir la commission juridique de la LFP et l'UEFA afin de récupérer 55M€, qui correspondraient à des salaires et des primes impayés, le PSG risquerait très gros si l'attaquant du Real Madrid obtient gain de cause. De l'interdiction de recrutement à la perte de sa licence UEFA Club, le PSG est sous le menace d'une importante sanction.

Depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé continue de faire parler en France. Et pour cause, entre son Euro raté, et ses débuts mitigés avec le Real Madrid, l'attaquant français est toujours au cœur de l'actualité. Et cela ne risque pas de changer dans les prochains jours.

Mbappé réclame 55M€ au PSG

Et pour cause, selon des informations divulguées par Le Monde, Kylian Mbappé aurait saisi la commission juridique de la LFP et l'UEFA afin de réclamer 55M€ au PSG. Une somme qui correspondrait à trois mois de salaire non payés ainsi que le versement de deux primes, la prime d'éthique et une partie de sa prime à la signature qui représenterait à elle seule 30M€.

Et une menace important pour le PSG ?

Et ce n'est pas sans risque pour le PSG qui va voir la LFP et l'UEFA se pencher sur cette situation. La Ligue peut par exemple prononcer une interdiction de recrutement tandis que l'instance européenne peut aller jusqu'à remettre en cause de la licence UEFA Club du PSG, qui permet d'avoir accès aux compétitions européennes. Une menace concrète puisque Le Monde ajoute que Kylian Mbappé a justement demandé à la FFF d'informer l'UEFA de sa plainte en adressant une lettre au responsable de la commission d’octroi de la licence UEFA Club de la FFF. La guerre est donc déclarée.