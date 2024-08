Kylian Mbappé attaque le PSG, la guerre est déclarée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après avoir quitté le PSG, Kylian Mbappé semble bien décidé à régler ses comptes... et les dettes. En effet, le nouvel attaquant du Real Madrid aurait saisi la commission juridique de la LFP et l'UEFA afin de réclamer près de 55M€ au club parisien. Une somme qui correspondrait à des salaires et des primes impayés.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger afin de s'engager avec le Real Madrid. Mais la fin de l'histoire parisienne ne s'est pas bien déroulée pour le capitaine de l'équipe de France qui n'aurait pas touché l'intégralité de ses salaires ni de certaines primes. Et alors que les négociations avec le PSG n'avancent pas, le clan Mbappé a décidé de contre-attaquer.

Mbappé s'attaque au PSG

En effet, selon les informations dévoilées par Le Monde, Kylian Mbappé aurait saisi la commission juridique de la LFP et l'UEFA, via la FFF afin d'obtenir le versements de 55M€. Une somme qui correspondrait à trois mois de salaire mais aussi à deux primes non versées, dont une qui s’élève à plus de 30M€. Il s'agirait de la prime d'éthique et d'une partie de sa prime à la signature dont le paiement était lissé sur plusieurs mois.

Vers une plainte pour harcèlement moral ?

Et si jamais cela ne suffit pas, Kylian Mbappé ira encore plus loin et portera plainte devant les prud’hommes afin d'attaquer le PSG pour harcèlement moral. Par conséquent, cette histoire est encore loin d'être terminée.