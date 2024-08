Transferts - PSG : Luis Enrique reçoit un message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dernière recrue en date du PSG en cette période de mercato estival, Désiré Doué va tenter de s’imposer dans le onze-type de Luis Enrique. Et l’ancien crack du Stade Rennais passe d’ailleurs un premier message à son nouvel entraîneur en affichant son bonheur de travailler sous ses ordres à partir de cette année.

Le PSG dispose d’une nouvelle cartouche offensive dans ses rangs ! Désiré Doué (19 ans), jeune prodige révélé l’an passé dans les rangs du Stade Rennais, vient de débarquer au Parc des Princes dans le cadre d’un transfert de 50M€ (hors bonus). Et après Matvey Safonov, João Neves et Willian Pacho, Doué est donc la quatrième recrue du PSG depuis le début du mercato estival.

« Un grand coach avec un CV impressionnant »

Interrogé au micro de PSG TV, le nouvel attaquant parisien a évoqué sa nouvelle collaboration sous les ordres de Luis Enrique et espère rapidement impressionner l’entraîneur du PSG : « J’ai pu échanger avec lui oui. C'est quelqu'un d’enthousiaste, et on voit qu'il est sûr de lui et qui sait où il veut aller. On connaît très bien ce coach. C'est un très grand nom dans le football. Il a été joueur, mais c'est surtout un très grand coach qui a un CV impressionnant. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain et je pense que c'est un coach qui pourra m'apporter beaucoup de choses, Autant sur le plan humain qu'en tant que footballeur aussi. Donc je suis très heureux », indique Désiré Doué.

Doué annonce la couleur

Le nouveau crack du PSG souhaite montrer toute l’étendue de son talent afin de convaincre Luis Enrique de lui donner sa chance : « Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé donc déjà, je sais que je vais tout donner tous les week-end pour ce maillot. J'essaye de tout donner sur le terrain à chaque fois, j’essaye de m'améliorer dans tous les domaines, mais je suis aussi là pour prendre les conseils des gens qui m'entourent pour pouvoir évoluer et performer sur le terrain. Je suis un jeune joueur qui doit continuer à se construire, à se former et surtout à progresser parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le football ». Le message est passé…